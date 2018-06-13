В Австралии для приготовления кофе используют брокколи

Вчера, 23:30

Для усиления положительного воздействия кофе на организм человека в Австралии нашли довольно интересный метод. Во время приготовления напитка в него добавляют порошок из брокколи.

О пользе употребления кофе между специалистами споры не утихают по сей день. Австралийские ученые доказали, что данный напиток полезен, но его позитивное влияние на организм можно усилить при помощи различных добавок. В частности, для приготовления кофе в Австралии используют брокколи.

Так, для австралийцев уже не является экзотическим данный напиток с добавлением порошка из брокколи. Известно, что этот рецепт разработал ученый, который ранее доказал – люди стали меньше употреблять овощей и фруктов, что пагубно влияет на организм. Именно для улучшения здоровья он и придумал добавлять в кофе порошок из брокколи, который не влияет на вкус напитка, но заряжает его дополнительными витаминами и микроэлементами.

Напомним, что ученый из Австралии Мэриэнн Августин ранее доказал, что всего лишь две столовые ложки порошка брокколи по своим свойствам эквивалентны полноценной порции овощей. Для проведения исследования специалист изучил рацион нескольких тысяч жителей страны. На сегодняшний день такой необычный кофе набирает популярность в Австралии, им уже заинтересовались некоторые поставщики данного напитка в Европе.