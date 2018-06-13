В Украине пьяные депутаты избили избирателей на детском празднике

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Пострадавших отправили в больницу, а народные избранники свою вину в произошедшем категорически отрицают.

В Украине подрались пьяные депутаты. Местом для выяснения отношений они выбрали достаточно необычное. Как передаёт местная пресса, народные избранники устроили драку на детском празднике. Инцидент произошёл городе Кристиновка Черкасской области. Группа из четверых депутатов облсовета совместно с бывшим милиционером и своими супругами устроили застолье прямо в общественном месте.

Возмущённые горожане сделали замечание представителям власти. Вместо того, чтобы извиниться и прекратить нарушать общественный порядок, депутаты избили избирателей, которые в своё время отдали за них свои голоса. В итоге несколько человек были госпитализированы в медучреждение с серьёзными травмами.

Несмотря на то, что пострадавших со стороны простых людей оказалось больше, политики свою вину в произошедшем отрицают и обвиняют во всём именно тех, кто получил травмы во время драки.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда украинский истеблишмент показывает себя не с лучшей стороны. Не так давно мы писали, что депутат Рады пожаловался матом премьер-министру Гройсману. Политик намеренно употребил в обращении к главе правительства нецензурное слово, чтобы обратить внимание на пренебрежение распоряжениями камбина на местах.