Вулкан Килауэа на Гавайях уничтожил уже около 700 домов

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Лава, появившаяся вследствие извержения, продолжает расползаться по окрестности, угрожая всё новым домовладениям.

На Гавайях продолжают подсчитывать убытки от стихийного бедствия. Вулкан Килауэа, по оценкам властей, уничтожил уже около 700 домов. Власти анализируют ситуацию и оценивают, могут ли владельцы повреждённого или уничтоженного имущества рассчитывать на материальную помощь.

Глава местного подразделения Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Боб Фентон отметил, что сейчас специалисты анализируют ситуацию и мониторят обстановку в регионе, чтобы понять, кто из собственников повреждённого или уничтоженного имущества имеет право на индивидуальную финансовую помощь от государства. Людям, которые имеют страховку, рекомендуется обратиться в свою компанию для уточнения их положения.

А между тем, в США пробуждается ещё один мощнейший вулкан. Не успели жители страны оправиться от одного стихийного бедствия, как ему на смену уже идёт другой, утверждают эксперты. В частности, по прогнозам специалистов, данный вулкан несёт угрозу даже не одному штату, а четырём.