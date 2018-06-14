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Дизайнеры создали идеального монстра-людоеда XXI века

Сегодня, 04:30

Гибридная "машина убийств" получила лицо человека. Таким образом художники передаалы замысел о том, что сейчас единственными монстрами на планете являются именно люди.

Дизайнеры создали идеального монстра-людоеда XXI века для триллера "Террор". Задачей художников было олицетворение чудовища мифологии коренного племени Инуитов. Таких чудовищ ранее находили изображенными на камне. По очертаниям, описанным древними людьми, дизайнеру удалось "оживить" монстра.

Наводящее страх чудовище получило черты лица человека. Глаза, уши и зубы монстр получил в точности, как и у людей. Нос и пасть больше схожи на части тела собаки. Художники посчитали, что создание монстра-людоеда с человеческими чертами делает его более устрашающим.

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