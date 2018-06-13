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«Синтоловый качок» из Бразилии Валдир Сегато, последователь Кирила Терешина, всегда мечтал быть похожим на икону всех культуристов Арнольда Шварценеггера или зеленого супергероя Халка. Погоня за идеальным телом обернулась для фанатика неисправимым уродством.

Кирилл «руки-базуки» Терешин из Пятигорска выглядит на фоне Валдира Сегато вполне естественным человеком. Лицо бомжа и грудь Памелы Андерсон сделали бразильского «синтолового качка» посмешищем, однако кумир Железного Арни не обращает внимания на насмешки общества, продолжая заливать вещество для локального увеличения мышц во все части тела.

В юности Сегато пристрастился к наркотикам и сильно похудел. Инъекции помогли набрать ему 25 кг живого веса и стать обладателем клички «Монстр». «Мистер синтол» из будущего пугает прохожих неестественным внешним видом, искренне наслаждаясь своим положением в обществе.

Кириллу Терешину следовало бы получше рассмотреть Сегато, еще раз подумав, стоит ли продолжать эксперименты с синтолом.