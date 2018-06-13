VistaNews.ru


Три шарообразных НЛО потерпели крушение возле Нью-Йорка

Сегодня, 13:05

Житель поселка Вэлли-Стрим, остров Лонг-Айленд, запечатлел на видео полет инопланетных «тарелок», стремительно приближавшихся к земле.

Три шарообразных НЛО появлялись в небе над Нью-Йорком поочередно. Первая «тарелка» с блестящей металлической поверхностью вылетела из кучевого облака в 01:30 pm. По прямолинейной траектории она удалилась в противоположную от свидетеля с камерой сторону.

Менее чем через минуту в кадре появляется более крупное НЛО. Вращаясь вокруг своей оси, оно повторило маршрут первой инопланетной «тарелки», однако на более низкой высоте.

Третье НЛО так быстро промелькнуло в кадре, что американец предлагает смотреть видео на большом экране и с замедленной скоростью воспроизведения, дабы рассмотреть его полет по диагонали к земле.

«Тарелки» потерпели крушение возле Нью-Йорка, полагает интернет-сообщество. Однако обломков и прочих свидетельств падения НЛО вблизи Большого яблока никто не нашел.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Целый рой: Житель Ростова запечатлел в ночном небе 20 таинственных НЛО

Уфологи обвинили астронавта NASA в попытке скрыть НЛО в прямом эфире

Видео: В Австралии НЛО заряжаются во время грозы

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем