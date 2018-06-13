Три шарообразных НЛО потерпели крушение возле Нью-Йорка

Сегодня, 13:05

Житель поселка Вэлли-Стрим, остров Лонг-Айленд, запечатлел на видео полет инопланетных «тарелок», стремительно приближавшихся к земле.

Три шарообразных НЛО появлялись в небе над Нью-Йорком поочередно. Первая «тарелка» с блестящей металлической поверхностью вылетела из кучевого облака в 01:30 pm. По прямолинейной траектории она удалилась в противоположную от свидетеля с камерой сторону.

Менее чем через минуту в кадре появляется более крупное НЛО. Вращаясь вокруг своей оси, оно повторило маршрут первой инопланетной «тарелки», однако на более низкой высоте.

Третье НЛО так быстро промелькнуло в кадре, что американец предлагает смотреть видео на большом экране и с замедленной скоростью воспроизведения, дабы рассмотреть его полет по диагонали к земле.

«Тарелки» потерпели крушение возле Нью-Йорка, полагает интернет-сообщество. Однако обломков и прочих свидетельств падения НЛО вблизи Большого яблока никто не нашел.