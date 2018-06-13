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Мужчина сфотографировал серого пришельца в своем доме за спиной сына

Сегодня, 09:10

Отец фотографировал сына, на фоне которого и был замечен непрошенный гость. Снимок был опубликован в Reddit, но его автор решил остаться неизвестным.

В своем доме мужчина случайно сфотографировал серого пришельца. Все началось с того, что маленький сын гримасничал и отец решил запечатлеть его на смартфон, сразу просматривая фотографии. На одном из кадров сзади мальчика стояла загадочная фигура с длинными ногами и руками, но с маленькой головой.

На фото видно, что  за спиной сына стоит нечто живое и похожее на человека, но это явно не существо земного происхождения. Свидетель рассказывает, что без камеры смартфона в доме он никого не видел. После такого ужаса мужчина вооружился лыжной палкой и обошел весь дом, он никого не нашел. Пользователи Reddit предполагают, что гуманоид стал результатом иллюзии или «глюка» камеры. Подобный инцидент произошел в Огайо, когда девушка в старом отеле «поймала» смартфоном лицо призрака, а без камеры она никого не видела.

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