«Пришельцы прибывают»: Светящийся НЛО в виде кольца в небе попал на видео

Сегодня, 08:22

Представители внеземных цивилизаций прибыли на Землю, чтобы изучить наш мир.

Светящийся НЛО попал на видео очевидцы. Поразительный объект в виде кольца в небе привлёк внимание общественности после того, как соответствующая запись появилась на YouTube-канале Third Phase of Moon. Владельцы аккаунта утверждают, что несколько дней назад получили от одного из подписчиков подтверждение того, что пришельцы прибывают на нашу планету. В ролике можно заметить, что в пасмурном небе, мерцающем от многочисленных молний, появляется светящееся кольцо идеальных размеров. Уфологи уже назвали данное видео настоящей сенсацией. Другого объяснения, кроме как вторжение инопланетных цивилизаций, они дать этому не могут. Специалисты считают, что инопланетяне уже вовсе не скрываются от человеческих глаз и в открытую принялись изучать наш мир.

Ранее мы писали, что зависший над Турцией НЛО оказался настоящим. Специалисты изучили материалы свидетельство полёта таинственного объекта несколько лет назад и пришли к выводу, что он на самом деле был настоящим.