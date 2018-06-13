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В Австралии гигантский кит напал на лодку с туристами

Сегодня, 11:55

Очевидцы испугались, что морской монстр их убьет и проглотит за считанные секунды, ведь лодка, в которой находились люди, спокойно могла поместиться ему в пасть.

Находящиеся на лодке туристы сняли на видео, как гигантский кит выпрыгивает из воды. Это произошло у берегов Австралии возле нового Южного Уэльса. В паре метров от очевидцев гигантский морской монстр показал себя, после чего скрылся в бездне.

Зрители, посмотревшие ролик, решили, что кит напал на лодку с туристами с целью проглотить ее, но в последний момент передумал. Несколько метров разделяли убийцу, весящего тонны, и беззащитных людей, которые могли стать его обедом в любую минуту.

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