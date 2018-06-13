Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Сегодня, 07:59

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При дневном свете неизвестное черное существо безжалостно расправляется с псом, а после переключает свое внимание на оператора.

Начало видео не предвещает беды. Мужчина с собакой гуляют в лесу, как вдруг замечают лежащее в траве темное нечто. Четвероногий друг подходит поближе, дабы рассмотреть зверя, а дальше начинается леденящее кровь зрелище. Гоблин-людоед принимает облик огромного черного волка и бросается на пса. Шокированный мужчина, потеряв дар речи, лишь выкрикивает «Эй! Эй!». Далее смертоносное существо приняло образ большого кабана, еще раз бросилось на собаку и попыталось убежать в лес.

К своему несчастью, верный пес развернулся и устремился за гоблином-людоедом. Гавканье четвероногого быстро сменяется на жалостливый вой. Больше его никто не видел. Став свидетелем вероятной смерти собаки, оператор бросил камеру и попытался спастись. Его дальнейшая судьба также неизвестна. Гаджет с шокирующим видео позднее нашли в лесу, а имя потерявшего его человека все еще не установлено.

Кто именно напал на человека с собакой в лесу, и живет ли среди деревьев жуткий гоблин-людоед, пытаются выяснить эксперты.