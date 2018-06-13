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В Австралии спасателей шокировала фаршированная окурками голова акулы

Сегодня, 07:46

Акулу выловили из воды и отрезали ей голову. После этого тело выбросили, а пасть надели на пику забора и нафаршировали окурками.

В частности, в Австралии спасателей, работающих на пляже, шокировала голова акулы, фаршированная окурками. Её какие-то шутники нацепили ночью на забор центра, где располагаются волонтёры, спасающие тех, кто начинает тонуть.

Со слов спасателей, подобных шуток ранее не наблюдалось. Предположительно, акулу выловили ночью и оставили на пляже. А кому-то захотелось развлечься таким странным образом.

Вес акулы был, около, 70 килограмм. Вопросом остаётся, где «шутники» нашли такое множество окурков на пляже Австралии.

Спасатели не думают, что голова акулы обозначает поступление для них какой-либо угрозы.

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