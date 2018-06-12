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В Пакистане четверо детей из одной семьи превращаются в камень

Сегодня, 22:56

Редкий и загадочный недуг поразил не всех членов семейства, здоровых малышей уже отправили к бабушке, опасаясь заразности.

Несчастье произошло в мусульманском доме, о чем рассказал глава семейства Назир, волнующийся за жизни наследников. Четверо детей из одной семьи, проживающие в Пакистане, медленно превращаются в камень – их ноги и руки обрастают твердыми наростами. Из-за этого дети уже не могут нормально ходить, носить обувь и испытывают сильные боли. Началось все с младшей дочери, которая пожаловалась на странные образования три года назад, после этого похожая участь постигла еще троих наследников Назира разного возраста.

Мужчина признается, что врачи поставили детям предполагаемый диагноз, который звучит как эпидермолитический ихтиоз, однако они с супругой не верят в него и переживают, что их заболевание может быть заразным. Дело в том, что такая болезнь генетическая и проявляется с рождения, чего не произошло в данной семье. Семейство продолжает борьбу с недугом, однако желаемых результатов достичь пока не смогло.

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