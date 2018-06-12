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В Австралии девушка сняла на камеру полет НЛО

Сегодня, 21:29

22-летняя жительница Мельбурна утверждает, что в ее поле зрения попал именно корабль инопланетян, который отчетливо виден на видеоролике. Форма и скорость объекта также наталкивают на мысль о гостях из другой планеты.

В Австралии девушка сняла на камеру полет НЛО, когда возвращалась домой, и качество съемки достаточно высокое, ведь запись была сделана в светлое время суток. По словам очевидицы загадочного явления, она просто убеждена, что наблюдала за кораблем гуманоидов, ведь на земные объекты он похож не был.

Местные жители ознакомились с записью и поспешили огорчить девушку, ведь именно в той местности находится военная база, поэтому корабль пришельцев мог оказаться обычным военным самолетом, который имеет нестандартную форму и тестируется. Тем не менее, ни одна из сторон не может знать точно, что же за объект попал на видео.

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