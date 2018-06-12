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В США пробуждается мощнейший вулкан

Сегодня, 21:16

Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку, испускающую клубы газа и странную бурлящую жидкость. Исторические данные гласят, что именно на этом месте 30 млн лет назад произошло страшнейшее извержение.

Как предположили американцы, в США пробуждается мощнейший вулкан, который может стать угрозой не только для данного штата, но и для четырех соседних. Оказалось, что бурлящая воронка вполне может быть следствием тектонических процессов, которые способны пробудить спящий вулкан и спровоцировать глобальную катастрофу.

Эксперты с ситуацией уже могли ознакомиться, однако официальных сведений от специалистов и местных властей не приводится. Тем не менее, жители Нью-Мексико серьезно обеспокоены, ведь произошедшее в прошлом страшнейшее извержение повлияло на смену очертаний указанного региона, где сейчас проживают люди и могут погибнуть во время катастрофы.

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