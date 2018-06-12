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В Италии поймали похитителей картин Рубенса и Ренуара

Сегодня, 20:24

Сейчас поиск украденных художественных экспонатов общей стоимостью 26 миллионов евро продолжается.

Как сообщают местные издания, в Италии поймали похитителей картин Рубенса и Ренуара. В операции были задействованы пять человек, четверо из которых оказались итальянцами, а еще один – хорватом. Отмечено, что троих подозреваемых заключили под стражу, однако остальные преступники находятся под домашним арестом за содействие и материальную помощь сообщникам.

О краже картин известных художников стало известно в апреле прошлого года, тогда мошенники связались с арт-дилерами неподалеку от Милана. Преступники погрузили художественные экспонаты в автомобиль и скрылись, после чего началось расследование такого крупного хищения.

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