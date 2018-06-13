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Пожилая американка возила малолетних внуков в клетке для животных

Сегодня, 05:45

Правоохранители пообщались с женщиной и выяснили, что свои действия она считает вполне нормальными – дети просто не поместились в автомобиль.

Как рассказали очевидцы, наблюдающие за происходящим, пожилая американка возила своих малолетних внуков возрастом 7 и 8 лет в клетке для животных, которая находится в багажнике авто. Однако перед тем, как выпустить малышей из такого «плена», бабушка мучала их, оставив на некоторое время под палящим солнцем.

Выяснилось, что в какой-то момент американке понадобилось отправиться по делам, но для детей в машине места не осталось, поэтому они и были помещены в клетку. Полицейские выслушали женщину, но за свои действия она все равно будет отвечать, ведь здоровье малышей было подвергнуто опасности.

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