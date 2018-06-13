Британка слышит необъяснимые звуки из потустороннего мира

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32-летняя женщина, воспитывающая 11-летнюю дочь, опасается, что каждый день для неё может стать последним.

Жительница Британии Венешия Сорендо вот уже несколько лет страдает от редкой болезни – мальформации Арнольда — Киари. Данный недуг сопровождается мучитальными симптомами, один из которых – это хлюпанье в голове пациентки, которое она слышит практически постоянно. Женщина просто не знает, куда от него деться, поскольку данный звук провоцирует ужасные головные боли. Ей постоянно кажется, что она тонет, звук сердцебиения для неё – просто ужасная пытка. За женщиной постоянно присматривает сиделка, которая пытается облегчить жизнь Венешии. Женщина воспитывает 11-летнюю дочь, но не в состоянии чем-либо ей помочь, поскольку сама нуждается в помощи. Сейчас британка начала сбор денег на операцию в США. Американские врачи могут избавить её от ужасных симптомов, однако их помощь стоит больших денег. А между тем женщина опасается, что каждый новый день может для неё стать последним, ведь она слышит необъяснимые звуки из потустороннего мира.

Ранее мы писали, что учёные предрекли миру новую смертельную эпидемию. По словам исследователей, вирус будет малоуязвим из-за того, что склонен к мутации. Новые препараты будут бессильны против него, поскольку его структура будет постоянно меняться.