Заражённые яйца снова угрожают Европе

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И снова в Германии обнаружено несколько партий яиц, которые грозят разными заболеваниями кишечника.

На этот раз в куриных яйцах, которые были доставлены из Нидерландов в Германию, было обнаружено несколько опасных для жизни веществ. В продуктах нашли дозу отравляющего вещества, которые применяют для уничтожения блох, тараканов, клещей и вшей - фипронил (Insektizid Fipronil). По предварительным данным, больше всего опасной продукции было обнаружено в Нижней Саксонни, Баден-Вюртемберга, Гессена, Баварии, Шлeзвиг-Гoльштaйн и Ceвepнoгo Peйн-Becтфaлии. На данный момент конфисковали более 70 тысяч зараженных куриных яиц. До происшествия в магазины уже успело попасть около 27 тысяч пропавшего продукта. Сообщается, что яйца заразились во время обработки специальными средствами.