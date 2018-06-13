В США женщину могут отправить в тюрьму за торговлю биткоинами

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В общей сложности американка заработала на незаконных операциях 900 тысяч долларов.

В США в тюрьму могут отправить 50-летнюю женщину, которая вела несанкционированную торговлю биткоинами. Местное законодательство запрещает предоставлять подобного рода финансовые услуги без надлежащей регистрации. Американка пренебрегла требованиями закона и на протяжении трёх лет вела активную торговлю криптовалютой. За каждый год она зарабатывала на спекуляции порядка 300 тысяч долларов, получив суммарный доход от данного рода деятельности в размере 900 тысяч долларов. Всего же транзакций она осуществила на сумму от 6 миллионов до 9,5 миллиона долларов. Женщина работала на поддержание чёрного рынка криптовалют, что нанесло существенный ущерб государству. Теперь, когда в отношении американки возбудили дело, ей грозит до 30 месяцев тюрьмы. Прокуратура добилась конфискации принадлежащих ей 40 биткоинов, 300 тысяч долларов и 25 золотых слитков.

Ранее мы писали, что в Москве под видом продажи криптовалюты у мужчины украли 11 млн рублей. По словам правоохранителей, подозреваемый в данном деле уже задержан и даёт показания.