В США учительница сдалась полиции после того, как школьник рассказал о сексе с ней

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26-летняя девушка намеревалась броситься в бега, но позже одумалась и добровольно явилась в участок.

В США задержали педагога, которого подозревают в связи с 16-летним учеником. Учительница сама сдалась полиции после того, как увидела, что школьник, с которым у неё была связь, рассказа о сексе с ней в сети. 26-летняя Кайла Спринклс из округа Чероки сперва бросилась бежать из города, но позже одумалась и добровольно явилась в центр заключения в Мекленбурге. Окружной шериф уже заявил, что взял дело под личный контроль. По его словам, в округе молодёжь достаточно прилежная, поэтому данное дело возымело большой резонанс. Начальник полиции заявил, что власти сделают всё, чтобы мнение о молодых людях из Чероки по-прежнему было хорошим. Что касается учительницы, то её выпустили до суда под залог в $25 тысяч. Уже второго июля состоится первое слушание по её делу.

Ранее мы писали, что унизившая школьников учительница из Красноярска признала свою вину. Классный руководитель оскорбляла малолетних детей, обзывая их «идиотами».