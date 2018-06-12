В США составили фоторобот Бога

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Очертания внешности Всевышнего отличались в зависимости от расы и политических убеждений респондентов.

В США физиологи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл провели социологически опрос с целью узнать, каким американцы видят Бога. По итогам исследования учёные составили его фоторобот. Специалисты намеренно подобрали в качестве респондентов представителей всех рас, а также людей, исповедующих разные политические убеждения. Что же касается самого исследования, то она заключалось в том, чтобы выбрать из нескольких пар изображений человеческого облика наиболее подходящее. Наиболее популярные изображения были сведены в единую картинку. Как оказалось, представления о внешности Всевышнего у представителей разных рас и людей, имеющих разные политические взгляды, различались. В частности, белые мужчины и женщины больше склонялись к мысли, что Бог похож на них, афроамериканцы наоборот – приписывали ему свои черты лица. Консерваторы зачастую уверены, что Всевышний выглядит сильным и могущественным, либералы обычно считают, что он имеет больше женственных и благородных черт лица.

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