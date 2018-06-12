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Самая сексуальная бабушка в мире рассказала о любовных похождениях

Сегодня, 15:55

Женщина пообщалась с журналистами, и рассказала, что ей почти не предлагают отношения на одну ночь. В большинстве своем мужчины настроены серьезно.

Самая сексуальная бабушка в мире рассказала о любовных похождениях. Модель никак не смущается, когда ее называют бабушкой. Кэрри Хилтон всего 36 лет, однако ее 17-летняя дочь уже успела сделать свою маму бабушкой. Подчеркивается, что Хилтон потратила на косметические процедуры около миллиона рублей, что позволяет ей до сих пор оставаться "горячей" и самой сексуальной.

Также женщина постоянно проводит время в спортивном зале, поддерживая фигуру в форме. Результаты усердных тренировок Кэрри демонстрирует в своих аккаунтах в соцсетях. Модель пользуется большим спросом среди мужчин, ей постоянно предлагают руку и сердце. У женщины уже почти 20 тысяч подписчиков, в основном мужчины.

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