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Погибший в водах Германии гигант не является китом из Ленобласти

Сегодня, 03:45

Специалисты подразделения "Фонд друзей балтийской нерпы" пришли к выводу, что обнаруженное накануне тело принадлежит другому млекопитающему. По словам экспертов, погибло оно не неделю назад, а немного раньше.

Сотрудники фонда настаивают, что погибший в водах Германии гигант не является китом из Ленобласти, который был замечен совсем недавно в Выборгском заливе. Хоть немецкие эксперты и настаивают, что млекопитающее могло приплыть в Балтийское море и умереть от недостатка пищи, но петербургские специалисты с этим не согласны.

Тело огромного кита было найдено в Германии, после чего местные специалисты пришли к выводу, что смерть животного наступила около 7 дней назад. По внешним признакам, как убеждены зоозащитники из Петербурга, картина складывается совершенно другая.

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