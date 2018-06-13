В Китае поймали рыбу-мутанта с головой голубя

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Китайский рыбак случайно выловил необычную рыбу, которая имела голову голубя. О своей находке он рассказал в интернете.

В мире довольно много неизвестных для человека явлений, изучать которые придется еще долгие годы. В Китае мужчина, который рыбачил на одном из китайских водоемов, поймал до сели неизвестную рыбы с головой голубя. Рыбак удивился, ведь тело ее полностью соответствовало рыбьему, а вот голова была как у голубя.

У рыбы-мутанта форма головы и рта полностью напоминали птичью, хотя крыльев все же у такой особи не оказалось. Дышало неопознанное существо при помощи жабр. Своей находкой мужчина решил поделиться с общественностью, для этого он снял видео и выложил его в Интернете. В комментариях многие пользователи заверили, что такие мутанты будут появляться с каждым годом, ведь это прямой показатель того, как человек безответственно относится к окружающей среде.

Подобные случаи известны и в России. Так, в омской области мужчины поймали щуку-дракона. У большой 14-килограммовой рыбы было два выроста-шипа на морде, а у той, что поменьше, 7-килограммовой, целых 4 рога, напоминала рыба своим видом драконов.

Неизвестно, были ли переданы данные экспонаты для изучения соответствующим специалистам.