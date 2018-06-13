VistaNews.ru


В Китае поймали рыбу-мутанта с головой голубя

Сегодня, 02:45

Китайский рыбак случайно выловил необычную рыбу, которая имела голову голубя. О своей находке он рассказал в интернете.

В мире довольно много неизвестных для человека явлений, изучать которые придется еще долгие годы. В Китае мужчина, который рыбачил на одном из китайских водоемов, поймал до сели неизвестную рыбы  с головой голубя. Рыбак удивился, ведь тело ее полностью соответствовало рыбьему, а вот голова была как у голубя.

У рыбы-мутанта форма головы и рта полностью напоминали птичью, хотя крыльев все же у такой особи не оказалось. Дышало неопознанное существо при помощи жабр. Своей находкой мужчина решил поделиться с общественностью, для этого он снял видео и выложил его в Интернете. В комментариях многие пользователи заверили, что такие мутанты будут появляться с каждым годом, ведь это прямой показатель того, как человек безответственно относится к окружающей среде.

Подобные случаи известны и в России. Так, в омской области мужчины поймали щуку-дракона. У большой 14-килограммовой рыбы было два выроста-шипа на морде, а у той, что поменьше, 7-килограммовой, целых 4 рога, напоминала рыба своим видом драконов.

Неизвестно, были ли переданы данные экспонаты для изучения соответствующим специалистам.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Житель Омска сядет на 5 месяцев за убийство голубя

Рыбак в Тамбовской области выловил шерстяного карася

В Новосибирске посадили на диету закормленного до полусмерти голубя

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем