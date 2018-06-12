Российские моряки просят власть России о помощи, чтобы вернуться из Японии

Сегодня, 15:35

Российских моряков с судна Tredecim бросил судовладелец в порту Вакканай в Японии. Теперь они просят помощи у профсоюза и генконсульства России, об этом сообщил ТАСС.

Как известно, судно занималось перевозкой груза в Японии. В феврале судно получило повреждения и было доставлено в порт Вакканай. Почти весь состав экипажа был отправлен в Россию, остались 4 человека, трое из них граждане РФ, один из Украины. У мужчин закончилось все: топливо, продукты, а зарплаты они не видят уже полгода. Также нужна медицинская помощь старшему помощнику капитана. Все попытки связаться с владельцем судна, остаются тщетными.

"Российские моряки, которые работают на судах под флагом РФ или других стран, должны иметь страховку на случай, если судовладелец может их бросить. У этих моряков страхования нет. На судно их брали не в РФ, а где-то в Китае, узнать кто является судовладельцем будет тяжело. «Поэтому завтра будем связываться с генконсульством РФ в Вакканае, чтобы оно выделило деньги для того, чтобы моряки могли вернуться домой», - сказал Суханов.