В Швеции НЛО "выпил" воды из озера

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Очевидцы лицезрели необычное явление на протяжении 7 минут. В этом году это первый раз, однако в 2017-м подобный случай имел место. В тот раз НЛО также пополнило запасы земной жидкостью и скрылось с место происшествия.

В Швеции НЛО сделал очередной запас воды в озере. Призрачный летательный аппарат «выпил» воды из водоема. Это произошло рядом с городом Стренгне 10 июня. НЛО «набрал» воды и скрылся спустя 7 минут. В прошлом году НЛО поймали на камеру, когда он воровал воду из озера в Швеции в феврале.

Инцидент произошел на водопаде Теннфорсен. Новое видео, показывающее, как НЛО высасывает воду из водоема, уже появилось в сети. Пользователи уже шутят, что «ворованной» воды хватит на год и 4 месяца.

К слову, время от времени МКС попадает под атаки различных неопознанных объектов. В этот раз неизвестный объект штурмовал станцию на огромной скорости. Сверхбыстрый НЛО привлек внимание уфологов и приверженцев теорий о существовании внеземной жизни и ее вмешательстве в дела землян, поскольку идентичной технологией жители Земли пока не владеют.