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В США гигантская акула-каннибал за секунду проглотила сородича

Сегодня, 14:40

Монстр гигантских размеров попытался съесть и людей, которые не успели спрятаться в укрытие.

Гигантская белая акула-каннибал была обнаружена учёными в США. Океанологи из Института морских исследований в Вирджинии отправились в экспедицию, чтобы отследить миграцию и поведение местных акул. К моменту нападения специалисты уже поймали 41 акулу. Учёные находились на парусном судне в трех с половиной милях от побережья Сандбриджа, Вирджиния. Внезапно на яхту напала огромная белая акула, которая за секунду поглотила сородича, которые находились на борту. Учёные бросились спасать остальных хищников, которые были в неволе и не могли самостоятельно убежать от преследователя. К тому же участники экспедиции опасались, что сами могут стать пищей для 12-футовой акулы. Инцидент был запечатлён на камеру. По словам исследователей, белых акул здесь видели и раньше, но такого размера особи ещё никому не встречались. Более того океанологов удивило то, что хищник не погнушался съесть себе подобного.

Ранее мы писали, что в Бразилии тигровая акула откусила подростку член. Юноша едва остался жив, после того, как на него напал хищник.

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