Огнеметом Илона Маска готовили десерты

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После продажи первой тысячи огнеметов Илон Маск устроил вечеринку для покупателей. На ней присутствующие смогли с помощью приобретения приготовить известный в штатах десерт.

В январе этого года было провозглашено производство огнеметов "Илон Маск". Этот проект реализовали в США предприятие The Boring Company. И уже продали двадцать тысяч таких изобретений.

Люди сами забирали свою покупку на промплощадке города Лос-Анджелес. Сразу же у них была возможность испытать свои устройства. Им предложили традиционный способ: обладатели огнеметов должны были поджарить себе зефир на палочке. В социальной сети Twitter на страничке Илон Маск появились фото с вечеринки. После этого мероприятия, как считают специалисты, правило «спички детям не игрушка» будет просто не актуально.

Также в своем аккаунте Илон Маск условия использования устройства. Также поступают сообщения, что от «огнемета» пострадали вещи домашнего обихода.