В Великобритании прошли гонки на кроватях

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В Британии часто проходят достаточно необычные мероприятия. Так, в Несборо все желающие могли поучаствовать в гонках на обычных кроватях.

В Несборо (Великобритания) прошли традиционные гонки на кроватях. Организаторы сообщают, что данное мероприятие ежегодно собирает большое количество зрителей, которые делают ставки на игроков.

Сообщается, что в текущем году участниками забега стали шесть команд, которые должны были преодолеть ухабистые трассы и пересечь водоем. Согласно правилам забега, команда состоит из двух человек, один из которых толкает кровать, а второй находится на ней. Каждая команда старалась отличиться оригинальностью и создала свою неповторимую кровать, которая вызывала интерес у публики.

Напомним, что подобные соревнования имеют солидную историю – проводятся в Несборе уже больше полувека. Все средства, которые организаторам удается собрать во время соревнований, отправляются в один из благотворительных фондов.

Такие соревнования являются не только хорошей физической нагрузкой. Участники получают положительные эмоции, а также заводят новые знакомства.