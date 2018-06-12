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Зять короля Испании приговорён почти к шести годам тюрьмы за коррупцию

Сегодня, 14:18

В суде было доказано, что Урдангарин причастен к хищению порядка 6 миллионов евро.

Верховный суд Испании приговорил зятя испанского короля Хуана Карлоса Иньяки Урдангарина к 5 годам и 10 месяцам тюремного заключения за коррупцию. Суд первой инстанции постановил отправить мужчину за решётку на 6 лет и 3 месяца. При этом обвинение настаивало на том, чтобы Урдангарин получил не менее 10 лет тюрьмы. Суд по делу длился на протяжении восьми лет. Как пишет испанская пресса, муж младшей дочери короля участвовал в хищении 6 миллионов евро. Он входил в состав руководства некоммерческой организации под названием Noos, которая занималась проведением спортивных мероприятий. Представители данной структуры заключали контракты с муниципалитетами на организацию разного рода акций. При этом было доказано, что суммы контрактов почти всегда были завышены. В первоначальной версии обвинения прокуроры просили для Урдангарина почти 20 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что генерал ФСБ попросил суд вернуть 2 млн долларов, найденные у Улюкаева. Высокопоставленный чиновник пояснил, что указанные деньги были одолжены у частного инвестора для проведения следственных мероприятий.

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