Зловещий призрак из цирка преследует британца после обряда экзорцизма

Мертвец атаковал девушку и приковал ее к стене дома. После этого она бросила британца.
Шокированного британца бросила девушка, увидев за спиной возлюбленного 2-метрового призрака из цирка. Зловещий обитатель потустороннего мира прицепился к живому человеку после обряда экзорцизма. 37-летний Эд Букер принял участие в мистическом ритуале, дабы избавить дом от злых духов. До недавнего времени, житель Западного Суссекса не догадывался о вреде для здоровья контактов с мертвыми.
Сейчас британца преследует зловещий призрак, «паранормальная чистка» ухудшила его здоровье, а в жизни начала происходить чертовщина. На окнах дома Букера стали появляться надписи «Смерть», а сам участник обряда экзорцизма сфотографировал в коридоре злобный силуэт работника цирка. Девушка Эда ушла, когда мертвец атаковал и приковал ее к стене дома в Уортинге, Западный Суссекс.
Ранее Эд интересовался «паранормальщиной», принимая участие в нескольких обрядах экзорцизма в составе группы охотников за призраками. Зловещий призрак из цирка преследует британца после попытки изгнания нечистой силы из семейного дома в Хоршаме (Западный Сассекс), в котором демоны мучили подростка и его друзей. События той ночи стали основой для документального фильма «Настоящий ужас».
Барри Гай из Общества паранормальных явлений Ghostfinder призвал Эда обратиться за помощью к профессионалу или священнику, чтобы вернуть его жизнь. Демоны в Букере, чтобы разрушить его жизнь, он будет мучиться. От демонических сущностей трудно избавиться. Похоже, ему нужен экзорцизм, подытожил Гай.