Зловещий призрак из цирка преследует британца после обряда экзорцизма

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Мертвец атаковал девушку и приковал ее к стене дома. После этого она бросила британца.

Шокированного британца бросила девушка, увидев за спиной возлюбленного 2-метрового призрака из цирка. Зловещий обитатель потустороннего мира прицепился к живому человеку после обряда экзорцизма. 37-летний Эд Букер принял участие в мистическом ритуале, дабы избавить дом от злых духов. До недавнего времени, житель Западного Суссекса не догадывался о вреде для здоровья контактов с мертвыми.

Сейчас британца преследует зловещий призрак, «паранормальная чистка» ухудшила его здоровье, а в жизни начала происходить чертовщина. На окнах дома Букера стали появляться надписи «Смерть», а сам участник обряда экзорцизма сфотографировал в коридоре злобный силуэт работника цирка. Девушка Эда ушла, когда мертвец атаковал и приковал ее к стене дома в Уортинге, Западный Суссекс.

«Этот призрак разрушает мою жизнь. После нападения на бывшую, ко мне пришли медиумы, однако на них тоже напали. Я просыпаюсь с болезненными царапинами на руке, ощущая себя в большой опасности. Также у меня постоянная депрессия: как только я возвращаюсь из улицы в дом, мое настроение падает», - жалуется британец.

Ранее Эд интересовался «паранормальщиной», принимая участие в нескольких обрядах экзорцизма в составе группы охотников за призраками. Зловещий призрак из цирка преследует британца после попытки изгнания нечистой силы из семейного дома в Хоршаме (Западный Сассекс), в котором демоны мучили подростка и его друзей. События той ночи стали основой для документального фильма «Настоящий ужас».

«Нам не понравилось, как только мы вошли через парадную дверь. Даже скептикам в группе не хотелось находиться в зловещем доме. Вскоре эта фигура возникла посреди нас. Я могу описать ее как работника цирка, одетого в черное с большой шляпой и лопатой на плече. Он просто смотрел на нас с усмешкой, полной грязных, сломанных зубов», - вспоминает британец.

Барри Гай из Общества паранормальных явлений Ghostfinder призвал Эда обратиться за помощью к профессионалу или священнику, чтобы вернуть его жизнь. Демоны в Букере, чтобы разрушить его жизнь, он будет мучиться. От демонических сущностей трудно избавиться. Похоже, ему нужен экзорцизм, подытожил Гай.