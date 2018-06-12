Во Франции при сносе дома обнаружили клад золотых монет

Вчера, 23:30

600 золотых монет были отчеканены 150 лет назад. Стоимость находки оценивается в сотни тысяч евро.

Клад золотых монет на днях обнаружили во Франции. Припрятанные кем-то деньги были найдены при сносе заброшенного дома в Бретани. Местная пресса пишет, что рабочие заметили контейнер весьма странной формы в подвале здания. Как оказалось, внутри долгое время хранились 600 монет из чистого золота. Они были отчеканены 150 лет назад, когда в данной местности правил король Бельгии Леопольд II. Кто и по какой причине оставил в данном доме это сокровище, пока выяснить не удалось. Установить ориентировочную стоимость клада ещё не удалось. Эксперты считают, что за него можно выручить несколько сотен тысяч евро. В соответствии с законодательством Франции, деньги, вырученные от продажи монет, должны быть разделены в равной мере между теми, кто нашёл клад, то есть рабочими, и собственником земельного участка, где эта находка была обнаружена.

Ранее мы писали, что в Японии найден самый крупный денежный клад в истории. Речь идёт о древних монета в глиняном сосуде XV века. Оценить стоимость данного сокровища пока никто не берётся.