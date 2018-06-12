Экзорцисты поймали гоблинов-насильников в Зимбабве

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Совершая ужасные вещи, монстры-извращенцы перевоплощались в фаллоимитаторы и головы обезьян в перьях.

Гоблинов-насильников Магобола поймали в Зимбабве. Во втором по величине городе в стране Булавайо экзорцисты на днях провели обряд «очищения» домов местных жителей от злых духов, которые на протяжении нескольких лет терроризируют население. Пастор Лазарь Сизиба из Апостольской церкви Святого Духа вместе со своими помощниками устроили «засаду» в одном из домов местных жителей, чтобы захватить гоблинов, на которых жаловались горожане.

В итоге экзорцисты, проведя ночь в молитвах, вытащили наутро из здания несколько странных предметов, обёрнутых в разноцветные бусы. Один из них был похож на большой фаллоимитатор, второй напоминал голову обезьяны, третий имел перья, как у птицы. Представители церкви поспешили заявить, что владельцы домов, где они нашли гоблинов, не являлись их хозяевами. Также они отметили, что монстры-извращенцы могли специально перевоплощаться в разные предметы и образы, чтобы насиловать женщин.

В то же время собственников ужасных существ они называть отказались, опасаясь самосуда. Между тем многие жители не верят проповедникам, поскольку они надеялись увидеть во время обряда живых существ, тех, которые постоянно забрасывают их камнями и насилуют женщин. Люди боятся, что нападения гоблинов продолжатся, несмотря на проведённую церемонию очищения.

Напомним, ранее мы писали, что с ноября 2017 года в Зимбабве было зарегистрировано более 300 заявлений от женщин возрастом до 80 лет, которые утверждали, что ночью в их дома пробирались гоблины, которые насиловали их и воровали нижнее бельё.