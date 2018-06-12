VistaNews.ru


"Силикон превратился в фекалии": Модель умерла после увеличения груди

Сегодня, 13:29

Во время операции женщине прокололи кишечник, все содержимое в результате оказалось в бюсте. Вскоре африканская модель умерла.

Родные покойной рассказали, что модель всегда мечтала иметь большую грудь. Она провела несколько операций, но желание стать привлекательной для мужчин оказалось для нее смертельным. Силиконовую грудь африканке делал известный хирург. В последней операции он заметил странное отклонение.

В ходе обследования оказалось, что во время первого хирургического вмешательства пациентке сделали прокол кишечника и все содержимое годами накапливалось в груди. Хирурги сообщили, что со временем "силикон превратился в фекалии". Изначально отходы из кишечника постепенно заполняли желудок, далее двигались вверх по пищеводу и в итоге через кровь попали в молочные железы, "окутав импланты".

Сепсис заметили слишком поздно. В тот момент спасти жизнь африканской модели было невозможно. В страшных мучениях женщина умерла после увеличения груди от инфекции. Хирурги выдвинули несколько версий смерти модели. В первую очередь рассматривается развитие газовой гангрены. Такое заболевание чревато распространением мертвых тканей в организме. Если вовремя не выявить отклонение, смерть неизбежна.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Поклонники подозревают, что у «Русской Кардашьян» рак груди

Женщина удалила из своей груди силикон канцелярским ножом

Барби с грудью шестого размера чуть не умерла во время пластики груди

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем