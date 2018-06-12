"Силикон превратился в фекалии": Модель умерла после увеличения груди

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Во время операции женщине прокололи кишечник, все содержимое в результате оказалось в бюсте. Вскоре африканская модель умерла.

Родные покойной рассказали, что модель всегда мечтала иметь большую грудь. Она провела несколько операций, но желание стать привлекательной для мужчин оказалось для нее смертельным. Силиконовую грудь африканке делал известный хирург. В последней операции он заметил странное отклонение.

В ходе обследования оказалось, что во время первого хирургического вмешательства пациентке сделали прокол кишечника и все содержимое годами накапливалось в груди. Хирурги сообщили, что со временем "силикон превратился в фекалии". Изначально отходы из кишечника постепенно заполняли желудок, далее двигались вверх по пищеводу и в итоге через кровь попали в молочные железы, "окутав импланты".

Сепсис заметили слишком поздно. В тот момент спасти жизнь африканской модели было невозможно. В страшных мучениях женщина умерла после увеличения груди от инфекции. Хирурги выдвинули несколько версий смерти модели. В первую очередь рассматривается развитие газовой гангрены. Такое заболевание чревато распространением мертвых тканей в организме. Если вовремя не выявить отклонение, смерть неизбежна.