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В Японии детей госпитализируют из-за запаха в школе

Сегодня, 10:06

На юго-западе Японии в префектуре Фукуока руководители одной младшей школы сообщили о странном запахе в одном классе. Госпитализировали не меньше 7 детей.

Как сообщает телеканал NHK, примерно в 10:30 по местному времени дети из 5 класса почувствовали «запах маникюра» в одном помещении. Затем дети сказали, что чувствуют тошноту и головокружение. Семеро детей были доставлены в больницу, их жизни нечего не угрожает.

На месте проводят проверку, причины пока не известны.

Также на юго-западе Японии проснулся вулкана Карисима. Извержение произошло в четверг. Людям запрещается приближаться к вулкану, также объявили, что могут образоваться пирокластические потоки.

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