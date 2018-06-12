«Барби из Берлина» закачала в грудь 80 литров силикона

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Девушка считает, что аномально большая грудь делает её более женственной.

Немецкая модель Пэрис Хермс, также известная по прозвищу «Барби из Берлина», шокировала общественность, увеличив грудь до неприличных размеров при помощи имплантов. В общей сложности 27-летняя девушка закачала в себя 80 литров силикона. Сразу после операции Хермс поспешила поделиться своим эмоциями. Она призналась, что, очнувшись от наркоза, она почувствовала себя самой счастливой.

Пэрис отметила, что не ставила перед собой цель превзойти всех женщин Германии, но ей приятно обладать «самыми большими сиськами» в стране. Модель уверена, что огромные формы делают её более женственной. На увеличение груди она истратила в общей сложности порядка 50 тысяч долларов. Девушка также призналась, что на решение преобразиться повлияла травля сверстников в школьные годы.

Ранее мы писали, что трансгендер из Австралии удалил пупок, чтобы быть похожим на куклу Братц. Молодой человек признался, что всю жизнь мечтал об этом и вот наконец ему удалось максимально приблизиться к своей цели. На преображение, помимо операции по сшитию пупка, он потратил порядка 100 тысяч долларов.