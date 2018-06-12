Гусеницы-мутанты насилуют деревья в США

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От нашествия неведомых существ страдает американский штат Мэн.

Гусеницы-мутанты в огромных количествах устроили самое настоящее нашествие в США. Жители городка Блэк-Хилл в штате Мэн и округе жалуются, что они насилуют деревья, пожирая на своём пути всё живое. Личинки расползаются по близлежащей местности, выползая в большой массе на дороги. Таким образом уже было спровоцировано несколько автомобильных аварий. Чиновники пытаются справиться с нашествием, на местах размещаются предупредительные знаки, однако это всё равно не помогает избежать негативных последствий деятельности вредителей. Американцы утверждают, что никогда ничего подобного не наблюдали и не могут понять, что привело к тому, что гусеницы в таком огромном количестве появились в их регионе. При этом поражают их мутации. Они, по словам населения, не похожи на обычных гусениц. Как справиться с мутантами, пока никто решить не смог.

Ранее мы писали, что Японию атакуют 10-метровые черви-мутанты. Местная пресса пишет, что в разных префекториях страны наблюдаются странные существа, которые пугают японцев.