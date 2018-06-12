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Сама жертва инопланетян осталась довольна от встречи с ними. Женщина сообщила, что сама согласилась отдать почку и аппендицит, которые пригодились жителям другой цивилизации для изучения тела человека.

Пришельцы похитили органы американки для опытов. Женщина по имени Луси Андерсон отметила, что инопланетяне пришли к ней, когда она спала. Зеленые человечки с клешнями, так описала пришельцев американка, разбудили ее и заговорили на неизвестном языке, однако Луси поняла, о чем идет речь.

Американку подняли с постели, вывели на улицу и завели в инопланетный корабль, где начали операцию по удалению органов. Женщина рассказала, что для опытов пришельцам понадобились почка и аппендицит. Они вырезали органы, уложили их в непрозрачные пакеты, после чего обработали раны.

В тот момент Луси находилась уже без сознания. Очнулась женщина у себя в постели. К тому моменту на ее теле остался всего один шрам от удаления аппендицита. Американка рассказала об этом случае друзьям, которые не поверили в слова подруги. Они отметили, что Андерсон все это приснилось из-за частого употребления антидепрессантов.