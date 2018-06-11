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В Ирландии экстренно приземлился самолёт с 214 пассажирами

Сегодня, 21:21

Срочное решение было принято в связи с обнаружением в туалете записки о заложенной бомбе. Лайнеру пришлось вернуться обратно.

 Самолёт компании United Airlines с 214 пассажирами, который летел из Рима в Чикаго, экстренно приземлился в Ирландии из-за страшной находки в туалете в виде записке, где было написано о бомбе в этом самолёте. 

Экипаж тут же принял решение возвращаться обратно, их ждали в ирландском городе Шаннон, куда срочно съехались спасательные службы и скорая помощь.

На данный момент по факту случившегося ведутся проверки, задействованы правоохранительные органы. Когда пассажиры смогут вылететь теперь неизвестно.

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