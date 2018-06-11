VistaNews.ru


Парень с внешностью пришельца рассказал о своей болезни

Сегодня, 21:04

Аншу Кумар из Индии с детства страдает от насмешек и непонимания окружающих, однако врачи даже не могут поставить 21-летнему пациенту точный диагноз. Человек-инопланетянин, как его прозвали в родном поселке, искренне надеется вылечиться, пожениться и начать жить как все.

Парень с внешностью пришельца рассказал о своей болезни, которая характеризуется вздутием черепа, из-за чего голова молодого человека имеет необычную форму. Но это не единственная проблема, ведь из-за особенностей организма Аншу не имеет возможности нормально ходить и двигаться. Местные жители частично привыкли к такому соседу, но детям сложно объяснить, что в таких случаях смеяться не тактично.

Индиец рассказывает, что неоднократно обследовался, но лечить медики его не торопятся, потому что не знают, от чего именно. У зарубежных медиков есть предположение, что диагноз парня – синдром Якобсена, однако такое заболевание является врожденным и не лечится, а жить как обычные люди несчастный человек-инопланетянин не сможет никогда.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Участница «Холостяка»: Страшно не умереть от рака, а быть инвалидом

Уфолог обнаружил серого пришельца на Луне

Участник «Дом-2» Роман Гриценко кусает локти потеряв Бузову

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Рекомендуем