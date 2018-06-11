Сегодня, 21:04

Аншу Кумар из Индии с детства страдает от насмешек и непонимания окружающих, однако врачи даже не могут поставить 21-летнему пациенту точный диагноз. Человек-инопланетянин, как его прозвали в родном поселке, искренне надеется вылечиться, пожениться и начать жить как все.

Парень с внешностью пришельца рассказал о своей болезни, которая характеризуется вздутием черепа, из-за чего голова молодого человека имеет необычную форму. Но это не единственная проблема, ведь из-за особенностей организма Аншу не имеет возможности нормально ходить и двигаться. Местные жители частично привыкли к такому соседу, но детям сложно объяснить, что в таких случаях смеяться не тактично.

Индиец рассказывает, что неоднократно обследовался, но лечить медики его не торопятся, потому что не знают, от чего именно. У зарубежных медиков есть предположение, что диагноз парня – синдром Якобсена, однако такое заболевание является врожденным и не лечится, а жить как обычные люди несчастный человек-инопланетянин не сможет никогда.