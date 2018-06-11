Российский паром в Эстонии арестовали из-за долгов в 350 миллионов евро

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Членам экипажа было запрещено покидать судно, которое было полно протухшей рыбы. Некоторым морякам грозит лишение воли на 12 лет.

Российское судно Petersburg арестовали в Эстонии в местном порту Пальясаара. Военный морской флот был вынужден пойти на крайние меры из-за крупных долгов в 350 тысяч евро. На данный момент судно все еще находится в порту. Моряки не получали оплату за труд с февраля. На данный момент вывоз судна из порта является невозможным. Подчеркивается, что порт отключил электроэнергию на борту, так что морякам пришлось несколько дней жить без света в окружении тухлой рыбы, которая пропала без холодильников. Работники корабля выходили на КПП чтобы зарядить телефоны и подогреть воду.

Когда задолженность частично погасили, морякам вернули свет, однако его снова отключат при непогашении остатка долга. Паром был построен еще в 1986 году в Германии, а в 2010 году корабль признали втором по значимости водным транспортом, и с тех пор Petersburg стал курсировать вдоль линии Балтийск Усть-Луга. Общая грузоподъемность судна очень большая, оно способно перевозить несколько десятков вагонов, 150 единиц техники и почти две сотни пассажиров.

Порты арестовывают суда из-за долгов в последнее время довольно часто. К примеру, 25 мая в Пусане Южной Корее было арестовано судно России «Николай Касаткин», из-за жалоб сотрудников корабля на задержку выплат. Подчеркивается, что данное судно арестовывают не впервые.