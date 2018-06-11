«Сила страсти»: По дороге на Ибицу пассажир взорвал в самолете секс-куклу

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Самолет из Белфаста не долетел вовремя до райских мест Средиземноморья из-за чрезвычайного происшествия. После экстренной посадки во Франции одного из пассажиров препроводили в полицейский участок.

Как сообщают местные издания, по дороге на Ибицу пассажир взорвал в самолете секс-куклу, причем сделал это «преднамеренно и цинично». Вначале британец «разминался» бутылочками виски, которые регулярно доставал из дорожной сумки. На замечания бортпроводников отвечал грубо и нецензурно.

После часа полета мужчине захотелось «большой любви», и он стал надувать резиновую куклу из секс-шопа прямо в салоне. Вероятно, британец любил женщин с пышными формами, а потому перестарался, и кукла для утех взорвалась, вызвав панику в салоне. Экипаж принял решение о срочной посадке. Хулиган был этапирован в полицию. Юристы сообщают, что штраф будет значительным, намного превышающим стоимость отдыха на Ибице.