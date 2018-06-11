Британец отвёз умирающую жену на эвтаназию, а его осудили

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Женщина в течении семь лет умирала от неизлечимой болезни лёгких и в итоге решила уйти из жизни достойно и самостоятельно. Супруг отвёз её в Швейцарию, где такая процедура разрешена законом, но вот по возвращению домой он попал под следствие.

В 2004 году супруга Джеймса Хоули Хелен заболела страшной болезнью – дефицит альфа-1 антитрипсина. Это заболевание врождённое и приводит к смертельному полному разрушению лёгких. Этот процесс медлительный, поэтому врачи дали женщине 10 лет жизни максимум. Мужчина искал лекарство, но оказалось, что недуг неизлечим.

Хелен сначала начала заниматься спортом и проходила в экспериментальном лечении, но в 2008 году она вдохнула строительную пыль, и её здоровье ухудшилось. Женщина не ходила и дышала с помощью кислородного баллона. После ей провели пару операций, которые не дали результатов. В 2015 году врачи заявили, что беспомощны в ситуации Хелен.

В итоге больная решила пойти на эвтаназию в Швейцарии и умереть без мучений. Британец поддержал умирающую жену и отвёз её на эту процедуру. Во время процедуры смерти Джеймс был рядом с ней. Мужчине было очень тяжело по приезду домой, но в первый же день утром ему постучала в дверь полиция. В итоге уголовное дело длилось 1,5 года, и мужчину осудили. Ему грозил срок до 14 лет, но судья его оправдал.