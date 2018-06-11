После перестрелки четверо детей оказались в заложниках у жителя Флориды

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Мужчина тяжело ранил полицейского, о чем сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Происшествие имеет место в одной из квартир города Орландо, где преступник в данный момент забаррикадировался.

После перестрелки, которую инициировал местный житель после приезда полиции, четверо детей оказались в заложниках у жителя Флориды. Соседи вызвали спецслужбы, жалуясь на домашнее насилие со стороны гражданина, после чего один из полицейских был серьезно ранен и доставлен в медучреждение.

В данный момент специалисты пытаются вывести на разговор злоумышленника, который представляет опасность для малышей. Мужчина закрылся с детьми возрастом от года до 12 лет, на место инцидента прибыл спецназ.