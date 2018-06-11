Сотрудник завода Amazon рассказал об ужасных условиях работы

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Оказывается, что люди работают свыше 100 часов положенного времени, получая за переработку всего лишь 2,26 доллара в час. Это очень серьёзные нарушения трудовых прав. Происходящее на заводе мужчина заснял на видео и выложил в интернет.

После того, как сотрудник завода Foxconn в Китае, который собирает умные колонки для Amazon, рассказал об ужасных условиях работы, американская наблюдательная группа China Labor Watch решила провести исследования. В итоге на фабрике Foxconn, которая считается крупнейшим производителем техники в мире, работает с крупнейшими компаниями и даже собирает для Apple iPhone, были найдены грубые нарушения. Люди на работе очень устают, но им за это доплачивают минимальную сумму. Завод постоянно заставляет сотрудников оставаться сверхурочно. За месяц получается 100 таких рабочих сверхурочных часов, которые оплачиваются по минимуму – в 2,26 доллара за час, хотя по закону работать свыше графика можно 36 часов.

Фабрика работает в провинции Хунань и является филиалам крупнейшего мирового производителя Foxconn. В компании работает больше миллиона человек. В 2010 году из-за смертей многих сотрудников предприятие уже попадало под внимание правительства, тогда руководство обещало улучшить условия труда.

Нью-Йоркская группа заявила, что их исследование Foxconn в Китае длилось 9 месяцев и показало, что больше 40% рабочих были диспетчерами, что на 30% превышает лимит, установленный законом. Кроме того, им не доплачивали сверхурочные в полтора раза. Некоторые люди и вовсе трудились по 14 дней без выходных.

Получается, что Amazon получали прибыль за продажу колонок и не обеспечивали рабочим права, равный труд и достойную оплату труда. Американская компания уже провела свою проверку и собралась составить план корректирующих действий для Foxconn. Высшее руководство завода также решило провести проверку.