Несколько тысяч голых ирландок проехались по улицам на велосипедах

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Женщины разделись под предлогом акции, чтобы собрать деньги для благотворительного фонда на лечение онкологии.

Голые ирландки побили рекорд Гиннесса, когда 10 июня на пляж Махерамора в городе Уиклоу на велосипедах выехали сразу 2500 тысяч девушек.

Стоит подчеркнуть, что девушки разделись не для того, чтобы стать популярными или попасть в книгу рекордов. Обнаженные дамы собирали деньги на лечение онкологии. В «голой» акции приняли участие как пенсионерки, так и молодые девушки. Кстати, среди участниц были замечены гражданки Украины, Польши и Бразилии. Несколько тысяч голых ирландок и не только не только вышли на пляж, но и проехались вдоль главной улицы города на велосипедах.

Сообщается, что большинство участниц акции - это женщины, которые когда-либо были больны онкологией. Для них подобное самовыражение - это возможность совладеть со своим телом, на котором осталось много шрамов от операций. За время акции удалось собрать почти 300 тысяч евро. Организатором события выступала Ди Фезерстоун, которая рассказала, что собранная сумма превысила ее ожидания.