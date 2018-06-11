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"Как Джоли": Медсестра удалила здоровую грудь из-за родственников

Сегодня, 14:47

Показательный пример голливудской звезды Анджелины Джоли, решившейся на двойную мастэктомию из-за наследственного смертельного гена BRCA, не стал для жительницы Престона Эстер Тейлор поводом для радикального решения. Все оказалось намного трагичнее.

В Британии 24-летняя медсестра удалила абсолютно здоровую грудь из-за родственников, которые страдали или страдают от онкологических заболеваний. Несмотря на благоприятные анализы и показания врачей, генетические исследования допустили существование у женщины неизученной пока мутации, которая с большой долей вероятности может стать причиной злокачественной опухоли.

Тейлор перед «судьбоносной» операцией устроила с коллегами вечеринку, на которой многократно прозвучала фраза «Bye Bye Boob». Оперативное вмешательство прошло успешно, однако Эстер не исключает, что это не является окончанием ее несчастий. В недалеком будущем медсестра намерена лечь под скальпель хирурга для удаления яичников, как Джоли, так как не уверена, что согласна на риск пожертвовать собой ради появления детей.

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