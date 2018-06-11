В Японии нашли настоящий бетонный остров-призрак

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Когда-то эта небольшая земля была просто скалой и островком, куда приплывали только рыбаки. Но в 19 веке там нашли залежи угля и построили целый город, который в итоге вымер.

Называется этот бетонный остров-призрак – Хасима. Люди с желанием заработать денег приезжали в этот настоящий бетонный город, чтобы добывать уголь. Этот процесс за два века выровнял поверхность острова и расширил его, ведь из недр земли поднимали породу и сбрасывали в море. После этого территории начали расширяться.

Однако Хасима так и остался островом, площадь которого всего 0,063 квадратного километра, а протяжённость линии берега меньше 1 километра. При этом максимальная плотность населения составляла больше 140 тысяч людей на квадратный километр. На таком малом острове жило больше нескольких тысяч шахтёров.

Из необитаемой скалы остров стал неким бункером с многоэтажными домами, школами, детскими садами, барами, магазинами и другими заведениями. Во время Второй мировой войны на Хасиму везли пленных, которые работали в шахтах на глубине в 800 метров.

Переломным моментом для острова стал 1947 год, когда запасы угля полностью закончились и Хасиму в итоге закрыли. Через несколько месяцем город стал призраком.

Теперь туристы могут пройтись и посмотреть на разруху бетонного острова-призрака. В 2015 году Хасиму внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.