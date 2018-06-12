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Мать решила спасти сына и отдать ему почку, но перед операцией у неё нашли рак

Сегодня, 01:15

26-летний житель британского города Манчестер Адам Роджерс больше 10 лет боролся с почечной недостаточностью. Когда же его мама Мэнди захотела помочь собственному ребёнку, то заболела смертельным заболеванием.

Мэнди решила спасти сына и отдать ему почку. Женщина уже готовилась к операции, но в один момент нашла в своей груди уплотнение. В итоге она всё же пошла к врачу узнать, возможно, оно было кистой. Специалист попросил Мэнди не торопиться с операцией и подождать несколько недель для получения результатов экспертизы.

Но у женщины не было этих нескольких недель, однако была платная страховка. Благодаря последней она пошла уже к платному врачу. Вскоре стало понятно, что о пересадке почки сыну и речи идти не может, ведь перед операцией у неё нашли рак груди.

Мэнди рассказала, что тогда она не могла поверить в эти слова, но не из-за диагноза, а из-за того, что не может помочь собственному ребёнку. В результате врачи удалили из груди женщины опухоль, а затем она прошла пару курсов химиотерапии.

Без помощи не остался и Адам, помочь сыну решил его отец – он отдал почку вместе жены. Теперь мистеру Роджерсу тоже придётся пройти медицинское обследование, и если всё будет хорошо, то парень наконец вылечится, получив новый орган.

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