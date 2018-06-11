«Fuck Trump»: Роберт Де Ниро послал президента США и сорвал овации

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Примечательно, что на телевидении это нецензурное выражение стёрли. Сам же актёр несколько раз повторил свой призыв и поднял кулаки в воздух.

На церемонии вручения театральных премий Tony Роберт Де Ниро вышел на сцену в Нью-Йорке, чтобы вручить статуэтку известному музыканту Брюсу Спрингстину.

Однако в своём обращении культовый актёр послал президента США. Он заявил: «Хватить говорить: «Долой Трампа», нужно говорить: «А не пошёл бы он». Затем Роберт Де Ниро добавил: «Fuck Trump», - и сорвал овации целого зала.

Примечательно, что зрители трансляции не услышали, как актёр послал президента США. Многие самые крупные телеканалы по всему миру просто заглушили бранные слова.

Как отметил Робби Фокс, ненависть Роберта Де Ниро к Дональду Трампу – «одна из самых забавных вещей в мире».